AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür Gökhan'a: "Bu ilk vukuatı değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür Gökhan'a: 'Bu ilk vukuatı değil' - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür Gökhan'a: "Bu ilk vukuatı değil"

6 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın son açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, "Çanakkale'mizin malum şahıs ve şürekası ile anılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür Gökhan'a:

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın son açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, "Çanakkale'mizin malum şahıs ve şürekası ile anılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde yaptığı konuşma sonrası tepkileri üzerine çekmiş, birkaç gün aradan sonra verdiği demeçte ise kelimelerinin çarpıtıldığını ima etmişti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ülgür Gökhan'ın son dönemdeki sözleri ile ilgili bir açıklama yaparak kendisini yine sert sözlerle eleştirdi. Sözlerine İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak başlayan Başkan Makas, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 'Zafer Haftası' kutlamalarının başladığı bu günde, Çanakkale Belediye Başkanın, kendisini merkeze alan gündemler oluşturma çabasından vazgeçmesini bekliyorum. Lapseki ve Gelibolu kongrelerinde de söylediğim gibi Çanakkale Merkez İlçe Belediye Başkanının, Çanakkale Belediye Meclisinde yaptığı konuşma, taraflı tarafsız bütün vatandaşlarımızın vicdanını yaralamıştır. Bu kendisinin ilk vukuatı da değildir. Canlı yayında herkesin izlediği bir konuşmayı, 'Aslında öyle demedim' diye savunmaya çalışmak, bir de üste çıkmaya uğraşmak ne yazıktır ki, başkanın bu söylemden rahatsızlık duymadığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.


"Çanakkale'mizi tarihe öyle bir imza atmıştır ki başkan ve dar çevresi bu imzayı silemeyecektir"


"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir" diyerek sözlerine devam eden Başkan Makas, şunları kaydetti:


"Basında, sosyal medyada, hükümetimiz politikalarına yönelik birçok eleştiri yöneltilmektedir, yöneltilecektir. Ancak eleştiri sınırını aşan, sırf siyasi hedefleri dolayısıyla hükümetimiz üzerinden devletin hassas kurumlarını vurmaya çalışan söylemler, gerekli yanıtı almıştır, alacaktır. Bugün ortaya konan haklı tepkiler, bir linç kampanyası değil, bu haddini aşan söylemin cevabıdır. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Türk ordusunun 'Misak-ı Milli' sınırlarını korumak için verdiği mücadeleyi, hiç kimse küçük hezeyanlarına ve kişisel ikbali için küçümseyemez. Kendi oluşturduğu küçük çevresine gösterilerinin Çanakkaleliler nezdinde hiç bir kıymet-i Harbiye'si yoktur. Çanakkale'mizin malum şahıs ve şürekası ile anılmasına izin vermeyeceğiz. Çanakkale'mizi tarihe öyle bir imza atmıştır ki başkan ve dar çevresi bu imzayı silemeyecektir. Bu duruş bizim asli vazifemizdir. Bu vesile ile, Çanakkale şehitlerimizi, İdlib şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." - ÇANAKKALE

Hüseyin Vefa Ülgür, Ülgür Gökhan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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