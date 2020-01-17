AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Çan'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Çan'da buluştu - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Çan'da buluştu

6 saat önce

Çanakkale İl Genel Meclisinin AK Partili üyeleri, her ay bir ilçede gerçekleştirmeye başladıkları buluşmalar kapsamında bu ay Çan'da toplandılar.

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Çan'da buluştu, System.String[]

Çanakkale İl Genel Meclisinin AK Partili üyeleri, her ay bir ilçede gerçekleştirmeye başladıkları buluşmalar kapsamında bu ay Çan'da toplandılar.


Diğer ilçelerden gelen İl Genel Meclisinin AK Partili üyeleri Çan'da buluşup 18 Mart Çan Termik Santrali'ne geçtiler. Termik Santralini gezerek incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi üyelerine burada yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı.


Sonrasında sırasıyla Karlıköy, İlyasağa, Kocayayla, Danapınar ve Doğaca köyleri ziyaret edilerek bu köylerde yapılan kimi çalışmalar ve işler yerinde incelendi. Bu incelemeler esnasında İl Genel Meclisi üyeleri fikir alışverişinde bulunup tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi. Daha sonra Çan ilçesine dönen İl Genel Meclisi üyeleri, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'a ziyarette bulundu. Akşam ise Yaykın ve Kalburcu köylerine gerçekleştirilen ziyaret ve bu ziyaret esnasında yapılan incelemeler ile program sona erdi. Buradaki ziyaret ve incelemelere AK Parti'nin bir önceki dönem Çanakkale İl Genel Meclisi'ndeki Çan üyeleri olan Ünsal Dirlik ve Halil İbrahim Demir de eşlik etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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