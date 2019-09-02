AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi
5 saat önce
AK Parti MYK'de Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:44
Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi? AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama İkinci el araç alanlar artık aracı aldığı gün sigorta yaptıracak Japonya'da tartışmalı av başladı: 1700 yunus öldürülecek ya da yakalanacak