Son Dakika Haberleri: AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi
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AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi

5 saat önce

AK Parti MYK'de Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi, System.String[]

AK Parti MYK'de Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:44 
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