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AK PARTİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E 'BOĞAÇAYI' TEPKİSİ - Son Dakika

AK PARTİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E 'BOĞAÇAYI' TEPKİSİ

08.06.2021 19:32
AK PARTİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E 'BOĞAÇAYI' TEPKİSİ, System.String[]

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Boğaçayı'nda oluşan yosunlaşmaya tepki gösterdi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Boğaçayı'nda oluşan yosunlaşmaya tepki gösterdi. Bayar, Buradaki durgun suyun baştan çözülmesi gerektiği, 1 sene önceden burada çıkan yosunların temizlenmesinin hızlı bir şekilde yapılıp bir sonraki yaz aylarına kadar bu şekilde kalınlaşmadan ince bir şekilde kalıp yere çökeceğini akademisyenler tarafından belirtilmiş. Ama geldiğimiz noktada maalesef CHP belediyesinin son halini görüyorsunuz. Bırakılan eserleri yaşatmak bir tarafa dursun maalesef kötü duruma getirmesi hepimizi üzmektedir dedi.

Boğaçayı önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı, Konyaaltı Kadın Kolları Başkanlığı, Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti meclis üyeleri katıldı. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Sahili'yle birleşip Akdeniz'le buluşan Boğaçayı'nın yosunla kaplandığına dikkat çekerek, kötü koku ve görüntüye neden olduğunu açıkladı. Boğaçayı'ndaki yosunlaşmanın halkın da tepkisine neden olduğunu aktaran Bayar, ilçedeki yolların köstebek yuvasına döndüğünü kaydetti. Seçimlerde halkın bunu göz önünde bulunduracağını belirten Tayfun Bayar, çevreye ve insana daha duyarlı davranmaları gerekildiğini vurguladı.

'CHP'Lİ BELEDİYENİN SON HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ'

Boğaçayı projesini eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bıraktığını aktaran Tayfun Bayar, Önümüzdeki günlerde yosun daha da artacak. Her yeri kaplayıp koku haline de gelecek. Bunu akademisyenlerle de görüştük. Buradaki durgun suyun baştan çözülmesi gerektiği, 1 sene önceden burada çıkan yosunların temizlenmesinin hızlı bir şekilde yapılıp bir sonraki yaz aylarına kadar bu şekilde kalınlaşmadan ince bir şekilde kalıp yere çökeceğini belirtmişler. Ama geldiğimiz noktada maalesef CHP belediyesinin son halini görüyorsunuz. Bırakılan eserleri yaşatmak bir tarafa dursun maalesef kötü duruma getirmesi hepimizi üzmektedir. Halkın da bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmek istiyorum dedi.

'SEÇİMDE HALK BUNU GÖZ ÖNÜNE ALACAK'

Boğaçayı projesinin birinci etabının tamamlandığını hatırlatan Bayar, İkinci etabı çok kötü durumda. Üçüncü etabı hafriyat yığınları içinde maalesef bu hepimizi üzüyor. 2023 ve 2024 seçimlerinde halkımız bunu göz önüne alacaktır diye konuştu.

Yaşanan çevre sorununun sadece Boğaçayı'nda değil, Konyaaltı ilçesinin 39 mahallesinde de çeşitli sıkıntılara neden olduğunu aktaran Tayfun Bayar, özellikle yolların köstebek yuvasına döndüğünü belirtti. 23 kırsal mahallede yolların çok kötü durumda olduğunu anlatan Bayar, hamam böcekleri ve farelerin mahallelerde cirit attığını iddia etti. Minicity bölgesinde 2 yıl önce yapılan hafriyatın hala o alanda kaldığını belirten Bayar, Neden buraya bir yatırım yapılmıyor. Aynı bırakıldığı gibi kalıyor. Bizim derdimiz eserleri yaşatmak. Çevre haftasında bunları haykırmak istiyoruz. Çevreyi koruyalım. Temiz toplum temiz çevre sloganıyla yola çıktık. Çevreye ve insana daha duyarlı daha sevecen davranmalarını özellikle rica ediyorum. Konyaaltı bizim en değerli ilçelerden biri. Artık bir belediye anlayışıyla hem Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı Belediyesi'nin yönetilmesi gerekiyor dedi.

'AK PARTİ EN ÇEVRECİ PARTİDİR'

AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa, kadın kolları olarak mahalleleri ziyaret ettiklerini ve halkın sıkıntılarını dinlediklerini anlattı. Esra Karababa, Devasa hamam böcekleri ve aynı zamanda farelerle ilgili şikayetler alıyoruz. İnşallah bunu yakında görüntüleyeceğiz. Görüntüledikten sonra da bunu sosyal medya yoluyla göstereceğiz. Çocukları için korktuklarını söylüyorlar. Normal bir boyutta olmadıkları, çocuklarını yalnız bırakmaktan korktuklarını söylüyorlar. Ak Parti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çevreci partidir. Kesinlikle diğer partililerle kıyaslanamaz dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E 'BOĞAÇAYI' TEPKİSİ - Son Dakika


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