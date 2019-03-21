AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik 'Sana Emanet Projesi' hazırlandı. Proje ile gençlerin ismine özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı gönderilecek.

ERDOĞAN'DAN VİDEOLU MESAJ

Proje kapsamında, ilk kez oy kullanacak seçmenlere ve 18 ile 30 yaş arasında olan genç seçmenlerin adreslerine, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerince zarf içinde kartpostal gönderilecek. Genç seçmenler, içinde QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj olacak. Mesajda, Erdoğan'ın '31 Mart yerel seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine siz gençlerimizden alıyor, sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Şehrin sana emanet' sözleri yer alıyor.