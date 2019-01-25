AK Parti'den Özalp'ta Aday Tanıtımı

AK Parti, Özalp ilçesinde aday tanıtım programı düzenledi.

AK Parti, Özalp ilçesinde aday tanıtım programı düzenledi.



AK Parti İlçe Binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, seçimler için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.



Başarıya giden tek yolun çalışmaktan geçtiğini belirten Türkmenoğlu, "Özalp'ı AK belediyecilikle buluşturma adına inşallah bu işi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Belediyecilik hizmet işidir. AK Parti bir hizmet partisidir. Hizmeti esas alacağız. Allah'ın rızasını kazanmak için millete hizmet etmek için, kendimize şiar edeceğiz." dedi.



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da "Eskiden kimse Kürtçe konuşamıyordu. Partimiz iktidara geldi, Kürtçe serbest oldu. Devlet bünyesinde Kürtçe kanal açıldı." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da ilçeyi büyük hizmetlerle buluşturacaklarını ifade ederek, "Özalp'ın bir kalkınma modeline ihtiyacı var. Bunun için çalışıyoruz. Çok yakın zamanda tekrar buraya geleceğim ve Özalp için neler yapacağımızı sizlerle paylaşacağım. Özalp Van'ın en zengin ilçelerinden biri olacak. Bunun için projelerimiz var." diye konuştu.



Özalp Belediye Başkan adayı Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları da el ele vererek seçimleri kazanacaklarını kaydetti.

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