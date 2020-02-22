AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi - Son Dakika
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AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi

6 saat önce

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.

AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi, System.String[]

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.


AK Parti ilçe binasında düzenlenen kongreye AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından delegeler oy kullandı. Yapılan seçimin ardından Kasım Evin ilçe başkanı seçildi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
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