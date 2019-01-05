Son Dakika Haberleri: AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri, şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin yıl dönümünde Baskil ilçesinde kabrini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri, şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin yıl dönümünde Baskil ilçesinde kabrini ziyaret etti.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis Sekin'in kabrini ziyaret eden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri dua etti.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Teşkilat İşleri Başkanı Gökhan Dağ, şehadetinin 2. yıl dönümünde koca yürekli kahraman Fethi Sekin'i kabri başında anarak, dua ettiklerini söyledi.

Dağ, "Koca yürekli şehidimiz Türkiye'nin kalbindedir. İzmir Adliyesi'nde en büyük cesaret örneğini sergiledi. Canı pahasına düşmana fırsat vermedi. Gençlerimize örnek olan koca yürekli kahramanımız Fethi Sekin'i kabri başında rahmetle minnetle anıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Fethi Sekin, Polis, Elazığ, Güncel
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