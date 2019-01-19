Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Açıklaması

35 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, diğer illere ziyarete gittiğinde insanların İzmir'de yaşamak istediklerini belirterek, "Ama ne zaman; emekli olunca. İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Açıklaması, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, diğer illere ziyarete gittiğinde insanların İzmir'de yaşamak istediklerini belirterek, "Ama ne zaman; emekli olunca. İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı." dedi.

Buca ilçesinde gençlerle buluşan Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak gençlere çok önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin dünyanın birçok noktasının yeniden yazıldığı ve dizayn edildiği bir döneme denk geldiğine işaret eden Dağ, "Ülkemiz üzerinden yine birçok operasyonlar yapıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT tırlarının durdurulması ve en son 15 Temmuz darbe girişimi bu operasyonların devamıydı." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmak istendiğini vurgulayan Dağ, Türkiye'nin bu oyunların hepsini bozduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaptığı başarılı operasyonlara da değinen Dağ, "Afrin operasyonu, Cerablus operasyonu ve şimdi de Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanma ihtimali olan süreç. Sadece bugünü ilgilendiren bir süreç değil. Bunlar 15 yıl sonrasını düşünerek yapılan işler." değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir sadece emeklilikte yaşanması gereken bir yer olmamalı"

AK Parti'nin iktidarda olduğu süreçte İzmir'e çok çeşitli yatırımlar yaptığını ifade eden Dağ, "Daha büyük hizmetler ve yatırımlar için yerel yönetimi de almamız lazım. Türkiye'deki diğer illeri ziyarete gittiğimizde insanlar İzmir'de yaşamak istediğini söylüyor. Ama ne zaman; emekli olunca. İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı. 20 senedir bu şehre çözüm üretemeyenler önümüzdeki 5 yıla çözüm olamazlar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:00 Kaynak: AA

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