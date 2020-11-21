AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

21.11.2020 18:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta, 10 gündür sürekli olarak tabii ki demokrasiden, özgürlükten bahsedeceğiz ama 'Buradan acaba bize siyaseten nasıl bir alan açılır' diye çözüm süreci arzulayanlar var." dedi.

Dağ, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük konularını sürekli dile getirdiğini, ancak ne zaman bu konular gündeme gelse birilerinin süreci sabote etmek adına birtakım şeyler söylediğini belirtti.

Yaşanan tartışmaları bir hukukçu olarak hayretle karşıladığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin eş genel başkanı yargılanıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Yargılama konularına baktığımızda, onlarca dava var. Onlarca davayı bir kenara bıraksak da 6-8 Ekim olaylarını her birimiz canlı canlı, şahidi olarak yaşadık. O süreçte yaşananlara şöyle bir baktığımızda, 5 Ekim'de PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yaptığı çağrının aynısını HDP Genel Merkezi ve o dönemdeki HDP Eş Genel Başkanı söylüyor. Bu çağrılar üzerine binlerce insan sokaklara çıkıp, şehit Yasin Börü başta olmak üzere, 31 sivil, 2 de emniyet görevlimizin şehit olmasına sebebiyet veriyor. Hukukta azmettirmek diye bir şeyin olduğunu her hukukçu bilir. Hele yıllarca hukukçuluk yapmış, her dava çıktığında, 'Cübbemi giyerim' diyen kişiler hayli hayli bilir."

Gündemdeki tartışmaların kendilerine siyaseten bir alan açılmasını bekleyenlerce yapıldığına işaret eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlık vardı. Dokunulmazlığı hep beraber Mecliste kaldırmadık mı? Hep beraber kaldırdık. Mecliste dokunulmazlığı Anayasa değişikliğiyle kaldırmadık mı, önceki suçlarla ilgili? Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi. Bütün bunlar, kanun, hukuk, her biri burada. Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta, 10 gündür sürekli olarak tabii ki demokrasiden, özgürlükten bahsedeceğiz ama 'Buradan acaba bize siyaseten nasıl bir alan açılır' diye çözüm süreci arzulayanlar var."

"Bir ülke yönetimi ütopyalarla olmaz"

Dağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm odaklı siyaset tarzının benimsendiğini vurgulayarak, "Hep Cumhur İttifakı'na söz söyleyeceksiniz, birilerine şirin gözükmek için dışarı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Var mı böyle bir şey, var mı böyle bir dünya." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin her zaman hukuk ve adaletle ülke yönettiğini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Bir ülke yönetimi ütopyalarla olmaz. Biz yüzde 0,5 oy alan, alma ihtimali olan bir siyasi parti değiliz. Biz, bugün yüzde 45'lerde olan, yüzde 50'leri zorlayan bir siyasi partiyiz. Cumhur İttifakı olarak da yüzde 50'yi rahat geçen, yüzde 55'leri zorlayan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla biz realiteye göre, rasyonel bir şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Şimdi çıkıp, bir iki noktadan sürekli eleştiri ortaya koyanlara açıkçası el insaf diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans yöntemiyle kongreye katılarak, partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut İl Başkanı Sebahattin Ceyhun yeniden göreve seçildi.

Hamza Dağ, AK Parti, Kütahya, Hukuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir
Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu         
17:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti         
17:07
AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar         
16:33
Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler         
16:04
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı         
15:30
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı         
14:23
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 18:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei