Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ile AK Parti İdil teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Murat Ay ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, İdil'de muazzam bir heyecan olduğunu, "Bu hareketlilik, bu heyecan gösteriyor ki İdil AK Parti teşkilatlarını özlemle ve hasretle istiyor. Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. İdil için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel İdil'i kalkındıracağız." dedi.

Daha sonra Kandemir, Cizre ilçesine geçti.

AK Parti, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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