AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: "Nisan Ayında Çukurova Havalimanı'na İlk Uçağı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan : "Nisan ayında Çukurova Havalimanı 'na ilk uçağı indireceğiz"Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi, Cumhurbaşkanımızın en yakından takip ettiği konulardan bir tanesi"MERSİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yakın takip ettiği konulardan bir tanesi olduğunu belirterek, "İnşallah hedefimiz mart ayı sonuna bitiremezsek bile nisan ayında Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt yapısını bitireceğiz ve oraya uçağı indireceğiz" dedi.Elvan, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki programda yaptığı konuşmada, Mersin'de 434 yatırımın bulunduğunu ve her bir yatırımı tek tek yakından takip ettiklerini söyledi. Elbette bu yatırımlarda son dönemde yaşanan sıkıntılardan ötürü bir miktar yavaşlama olduğunu, yağışlar nedeniyle Liman Hal Köprülü Kavşağı'nı hizmete açamadıklarını belirten Elvan, inşallah bir kaç gün içinde buranın da halkın hizmetine açılacağını ifade etti.Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın son dönemde bir spekülasyon malzemesi yapıldığını, hatta seçimlerin yaklaşması nedeniyle bir seçim malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığını kaydeden Elvan, "Son yaşanan geçici sıkıntıdan dolayı yüklenici firma da doğal olarak bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Ama bu süreçte her bir aşamasını hem Ulaştırma Bakanımız hem de Cumhurbaşkanımız bizzat yakından takip ettiler. Çukurova Bölgesel Havalimanı, Cumhurbaşkanımızın en yakın takip ettiği konulardan bir tanesi. İnşallah 15 gün sonra basın mensuplarıyla birlikte havalimanına giderek hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarını birlikte görüp, paylaşacağız. İnşallah hedefimiz mart sonuna bitiremezsek bile nisan ayında Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt yapısını bitireceğiz ve oraya uçağı indireceğiz. Bunun sözünü ben buradan veriyorum" diye konuştu.Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda, 10-15 günlük sürede yüklenici firmanın yoğun bir şekilde çalışmalara başlayacağını, tüm ekipleri saha indirerek çalışmaları sür'atle tamamlayacağını vurgulayan Elvan, "Yok efendim Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üzerine toprak örtülüyormuş, Adana Havalimanı genişletiliyormuş, Çukurova Havalimanı yapılmayacakmış. Geçin bunları. Bugüne kadar size hangi sözü veripte tutmadım. Her sözümün arkasındayım, verdiğim sözleri tutmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Elvan, Kazanlı Turizm Bölgesi'nde de önümüzdeki günlerde iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.