AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partililerle bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile parti teşkilatıyla video konferansla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki'nin AK Parti İl Başkanlığından katıldığı törene, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik lolları başkanları ile üyeleri video konferans yöntemiyle bağlandı.

AK Parti ailesi olarak tüm Kayserililerin bayramını kutlayan Özhaseki, "Bayramınız mübarek olsun, Cenan-ı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise birlik beraberlik mesajı vererek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm AK Parti ailesinin ve Kayserili hemşehrilerimizin, İslam aleminin insanlığın kurtuluşuna vesile olması anlayışı içerisinde bayramını tebrik ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Çopuroğlu da geleneksel bayramlaşma programını salgın nedeniyle video konferans yoluyla yaptıklarını kaydetti.