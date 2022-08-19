AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu

19.08.2022 17:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında ilçenin dört bir yanında esnaflar, öğrenciler, dernek temsilcileri ve toplumun tüm kesiminden birçok vatandaş ziyaret edildi. Programın sonunda ise çok sayıda gencin katılımıyla, Sanat Sokağı'nda Gençlik Buluşmaları gerçekleştirildi.

"YÜZ YÜZE 100 GÜN DİYEREK SULTANGAZİ'DEYİZ"

Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmamaya kararlı olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Sultangazili vatandaşlarımızla gönülden gelen bir muhabbeti paylaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek bereketli kazançlar diliyoruz. Emekçi kardeşlerimizle buluşuyoruz. Gençlerimizin heyecanına şahit oluyoruz. Kıymetli Sultangazililere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, muhabbetimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

"YÜZLERDE TEBESSÜM, GELECEĞE UMUT OLACAĞIZ"

"Bizim meselemiz, gönül kazanmaktır" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "İstanbul'umuzun her kapısını çalacak, yüzlerde tebessüm, geleceğe umut olacağız. Şimdiki durağımız Sultangazi. Kıymetli vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sultangazili gençlerimizin de gözleri ışıl ışıl, enerjileri yerinde. Her biri yarınlara ilham kaynağı olacak değerde. İlk günün heyecanı ve inancıyla, geçmişten aldığımız tecrübe ve geleceğe dair umudumuzla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZLA DAİMA GÖNÜL GÖNÜLEYİZ"

Sultangazililerle her daim gönül birliği içerisinde olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yüz Yüze 100 Gün çalışmamız kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe teşkilatımızla birlikte Sultangazili komşularımızla ile bir araya geliyoruz. Her zaman sahada, komşularımızla gönül gönüleyiz. Gençlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, esnaflarımız, öğrencilerimiz, yani Sultangazi'de yaşayan tüm komşularımızı gönülden seviyoruz, hepsine ayrı ayrı değer veriyoruz. Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu samimiyetle, bu heyecanla, bu azimle bir kez daha 'Hep Birlikte Daha İyiye!' diyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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