AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Söğütlü teşkilatıyla bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Söğütlü teşkilatıyla bayramlaştı

02.05.2022 21:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Söğütlü teşkilatıyla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Söğütlü ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Söğütlü ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Partisinin Söğütlü İlçe Başkanlığınca bir çay bahçesinde düzenlenen programa katılan Yavuz, partililerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Burada bir konuşma da yapan Yavuz, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt, geçmiş dönem belediye başkanları Ertuğrul Özcan ve Hüseyin Genç, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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Hisarcık, AK Parti, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Söğütlü teşkilatıyla bayramlaştı - Son Dakika


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