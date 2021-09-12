AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, defalarca değiştirilmiş olsa da 1982 Anayasası'nda darbeci zihniyet ve vesayetçi ruhun hakim olduğunu belirterek, "Yeni bir anayasa için biz hazırız." ifadesini kullandı.

Yazıcı, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, demokrasiye, Türkiye'ye ve millete ağır bedeller ödeten, milli iradeyi devre dışı bırakan 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren ve destekleyen zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

"Bu asil millet tarih boyunca esareti kabul etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Aslolan millettir." ifadelerini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada hiçbir anayasayı doğrudan millet yapmamıştır. Hepsi olağanüstü süreçler veya darbelerden sonra yapılmıştır. Yürürlükteki 82 Anayasası da darbeciler tarafından yapılmıştır. Mevcut anayasa defalarca değiştirilmiş olsa bile bir darbeci zihniyet, vesayetçi ruh hakimdir. Yeni bir anayasa için biz hazırız. Arzu ediyoruz ki bu millet kendisine ait anayasa yapma hakkını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında büyük bir coşkuyla, heyecanla gerçekleştirsin. Bunun ortamı da gerekliliği de vardır."