AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı

04.10.2022 19:20
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandı. Yıldırım, Düzce'de katıldığı programda semptomların geliştiğini ve yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

"DURUMUM İYİ"

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." dedi.

YILDIRIM'A FAHRİ DOKTORA

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı - Son Dakika
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