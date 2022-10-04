Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı - Son Dakika

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