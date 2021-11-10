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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

10.11.2021 00:17
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dünyanın yeniden şekilleneceğini belirterek, "İşte burada bizim gibi beşeri kaynağı kuvvetli olan yani insan gücü, genç nüfusu güçlü olan ülkeler, risklerin yanında büyük fırsatları da yakalamış durumda.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dünyanın yeniden şekilleneceğini belirterek, "İşte burada bizim gibi beşeri kaynağı kuvvetli olan yani insan gücü, genç nüfusu güçlü olan ülkeler, risklerin yanında büyük fırsatları da yakalamış durumda. İhracatta bunu yakaladık ama yeterli göremeyiz. Emin ve rahat olun. Bizler meseleleri biliyoruz, bu işlerin üstesinden gelecek tedbirleri de alıyoruz." dedi.

Kentteki programları kapsamında tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret eden Yıldırım, girdiği dükkanlarda esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu, bir süre sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen yemekte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İhracatta 7. sırada bulunan Sakarya'nın rekor üstüne rekor kırdığını ve toplam ihracatının 15 milyar doları bulduğunu aktaran Yıldırım, "Geçmiş işler çok çabuk unutuluyor ama geçmiş olmadan da gelecek inşa edilemiyor. Gitmediğiniz yer, sizin değildir. 2003'te göreve başladığımda Karasu Limanı yoktu. Bana birçok kişi 'bu limanı neden yapıyorsunuz' dedi. Vizyon, hemen yanı başındaki hedefi görmek değil, 10, 20, 30 yıl sonrasını görmektir." diye konuştu.

Yıldırım, şu an yaşanan krizin geçmiştekilerden farkının öngörülemezlik olduğuna dikkati çekerek, belirsizliğin yönetilemeyeceğini ancak Türkiye'nin bu zorlu süreçte boyun eğmeden üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.

Türkiye'nin avantajları görerek gerekli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen en yüksek hava trafiği olan havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. Bu gurur hepimizindir. Unutmayın, bu havalimanını yaparken Gezi olaylarında en başta itiraz buna karşıydı. Osmangazi Köprüsü'ne de Marmaray'a da Avrasya'ya da her işimize itiraz ettiler ama bu onların aklı değil. Bu, Türkiye'yi kıskanan, bölgedeki emelleri için tehdit görenlerin projesidir. Onlara alet olan içerdeki insanlarımızdan ne yazık ki olmuştur. Bizim ihtiyacımız olan bu birliktir, görüntüdür, kardeşliktir."

"Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz"

Programda gazi ve şehitlerin temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Biz bu vatanı şehitlerimize borçluyuz, bu al bayrağın dalgalanması onların sayesindedir. Ona laf etmek de hiç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, küresel salgın kaynaklı sorunların yaşandığına, yeteri kadar üretim yapılamadığı için fiyatların dünya genelinde arttığına değinerek, "Pandemi sonrası dünya yeniden şekillenecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu dönemde ne kadar silahınız varsa ne kadar zengin olursanız olun bir işe yaramayacak. Topu topu yarım gram ağırlığı olmayan bir mikroba 8 milyar insanlık teslim oldu. İşte burada bizim gibi beşeri kaynağı kuvvetli olan, yani insan gücü, genç nüfusu güçlü olan ülkeler risklerin yanında büyük fırsatları da yakalamış durumda. İhracatta bunu yakaladık ama yeterli göremeyiz. Emin ve rahat olun. Bizler meseleleri biliyoruz, bu işlerin üstesinden gelecek tedbirleri de alıyoruz. Sizden istediğimiz biraz daha sabır. Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ekonomiye etkileri çerçevesinde konuşmasını sürdüren Yıldırım, asgari ücretin arttırılması konusunda herkesin mutabık olduğunu çünkü alım gücünün azaldığını, özellikle emekli ve nispeten düşük maaşlıların zorlandığını dile getirerek, "Devletin görevi buna tedbir almaktır. Tedbir alırken de tabii ki işçilik, girdi maliyetlerini daha da artırmak bizim ihracatımızı, ticaretimizi olumsuz etkiler. Bunun da farkındayız. Birbiriyle çelişen konuları ortak akılla ve karşılıklı fedakarlık yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da birbirimizi dinlemek, anlamaktan geçiyor. Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, salgın bitmeden hiçbir şeyin sağlıklı zeminde değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden aşılanmaya dikkat edeceğiz. Kişisel tedbirlerimize dikkat edeceğiz. Artık okul kapatmak, hayatı durdurmak yok. Mevcut şartlarda bu belayla yaşamanın mutlaka yolunu bulacağız. Tabii ki beklentimiz ve hedefimiz kurtulmaktır. Bunun için de her şeyi yapıyoruz. Sadece kendimiz için de yapmıyoruz. Biz bencil bir millet değiliz. Varlıklı ülkeler birbirlerine düştüler. İtalya, AB bize yüz çevirdi diye şikayette bulundu ama biz 156 ülkeye destek verdik. Elhamdülillah o süreci de en hasarla yürüten ülkelerin başında geliyoruz."

Yıldırım, buluşmanın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentteki programlarını tamamladı.

Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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