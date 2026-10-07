AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

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AK Parti Genel Sekreteri İnan\'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı canlı yayında Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. AK Parti’nin gerekli işlemleri yaptığını belirten İnan, Kaya’nın artık parti üyesi olmadığını söylerken, devam eden sürecin hukuki olduğunu ve nihai kararın yargıya ait olduğunu vurguladı. Sermaye piyasalarına ilişkin tartışmalara da değinen İnan, Türkiye ekonomisinin yaşanan süreçten daha güçlü çıkacağını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İnan, AK Parti’nin Kaya konusunda gerekli işlemleri yaptığını belirterek, “Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir” dedi. İnan, bundan sonraki sürecin hukuki bir konu olduğunu ve kararın yargı tarafından verileceğini söyledi. 

"GEREKEN İŞLEMLERİ YAPTIK"

AK Parti olarak gerekli adımların atıldığını belirten İnan, Kaya’nın artık partiyle herhangi bir üyelik bağının bulunmadığını söyledi. İnan, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir” ifadelerini kullandı.

“GERİ KALAN KONU HUKUKİ BİR KONUDUR”

Kaya hakkında devam eden sürece ilişkin değerlendirmesinde İnan, konunun artık yargının alanında olduğunu belirtti.

İnan, “Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz” dedi.

“KARA PROPAGANDAYA VE HAYSİYET CELLATLARINA FIRSAT VERMEYİZ”

AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişine dikkat çeken İnan, parti içerisinde milletin değerlerine aykırı bir pozisyon alan kişilerle yollarını ayırma konusunda tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

İnan, AK Parti’nin bu tür süreçlerde sosyal medya operasyonlarına göre hareket etmediğini belirterek, gerekli incelemelerin sabırla yürütüldüğünü ifade etti. İnan, “Kara propagandaya ve haysiyet cellatlarına fırsat vermeyiz” mesajını verdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan <a class='keyword-sd' href='/ayse-betul/' title='Ayşe Betül'>Ayşe Betül</a> Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

“SUÇLULAR SONUNA KADAR HESAP VERECEK”

Sermaye piyasaları üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen İnan, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan kara propagandaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Sermaye piyasalarının, yatırımcıların, AK Parti’nin ve TBMM’nin hedef alınmasına müsaade etmeyeceklerini belirten İnan, soruşturma kapsamında suçluların sonuna kadar hesap vereceğini ifade etti.

İnan, Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının süreçten daha güçlü çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Göreceksiniz bu meseleden de hem sermaye piyasalarımız hem Türkiye ekonomisi bugün Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi safralarından temizlenerek, güçlenerek, kat ve kat güçlenerek yoluna arınarak devam edecek.”

“BELGENİZ VARSA YARGI ORADA”

Muhalefetin soruşturmaya ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren İnan, iddia sahiplerinin ellerinde bilgi ve belge bulunması halinde bunları yargıyla paylaşması gerektiğini söyledi.

İnan, CHP ve Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulunarak, muhalefetin kendi içerisindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili de hesap vermesi gerektiğini savundu.

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    Yorumlar (3)

  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Allah vunlarınn utanma duygularını hakikaten almış, herşey ortada olmasına rağmen utanmıyorlar 1 1 Yanıtla
  • Recep Türkkay Recep Türkkay:
    milletin aklıyla alay etmiş 1 0 Yanıtla
  • ismail Yakut ismail Yakut:
    Millet me meeeeeeeee me meeeeeeeee me meeeeeeeee 0 0 Yanıtla
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