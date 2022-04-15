AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu: 'İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı' - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu: 'İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı'

15.04.2022 12:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 Yılı Faaliyet Raporu, ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre, 4'te 3'lük çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 Yılı Faaliyet Raporu, ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre, 4'te 3'lük çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi. Oylama öncesinde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, "İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı. İBB Meclisi 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu. İBB'nin dördüncüsünü gerçekleştirdiği Nisan ayı meclis toplantısında oylanan İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifine mecliste 116 kabul oyuna karşın 158 ret oyu verilirken, belediye kanuna göre, 4'te 3'lük çoğunluk sağlanamadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

Konuşmasına artan zamlarla başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Maalesef ülkedeki neredeyse tüm tedarik zincirleri koptu. Eczaneler artık ilaç tedarik etmekte zorlanıyor. Bütün bunları biz yapmadık. Akaryakıt ve enerji fiyatlarına veya döviz kurlarına biz karar vermiyoruz. Özetle yaşamakta olduğumuz ekonomik yıkımın sorumlusu belediyeler değildir. Akaryakıt, elektrik ve diğer girdilere yapılan inanılmaz zamlar devam ederken, Türk lirasının değeri her geçen gün hızla erirken, belediyelerin de gelir-gider dengeleri alt üst oluyor. Ülke ekonomisindeki tüm bu olumsuzlukların belediyemiz bütçesine etkisi ise kaçınılmazdır. Bu durumun da yılın ortasına doğru bizi yeni revize bütçe yapma zorunda bırakacağını görüyoruz. İktidarın bizi hedefleyen özel uygulamaları, mevzuat icat etme girişimleri saymakla bitmez. Elinizdeki Faaliyet Raporu, bu çabaların asla işe yaramadığının somut kanıtıdır" açıklamasında bulundu.

"İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler"

İBB'nin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, "İstanbul'dan dünyaya örnek olacak bir belediyecilik modeli geliştiriyoruz. İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime 'Demokrasi' ve 'Kalkınma'dır. Bu aziz şehirde demokratik katılımı ve yatırımları daha önce görülmemiş seviyelere çıkarıyoruz. İlk günden beri İBB'de, bütün yatırım harcamalarının şeffaf, katılımcı, bilimsel bir süreç sonunda ve yalnızca kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağladık. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri bu şehirde kapanmıştır. Yatırımlarımızla İstanbul'u güçlendiriyoruz. İstanbul'un kentsel dayanıklılığını artırmak için çalışıyoruz. İstanbul'u ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. Bizim İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler olacak. Zira yatırım bütçemizin yaklaşık yarısını raylı sistem yatırımlarına harcıyoruz. Bu aziz şehirde bireysel özgürlüğü, girişimciliği ve üretkenliği tetikleyecek özgür bir hayat kuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu: 'İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı'
AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu: 'İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı'
AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu: 'İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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