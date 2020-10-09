AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de fuar açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de fuar açılışına katıldı Açıklaması

09.10.2020 19:33
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de fuar açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Pandemiden kaynaklı tüm dünya zayıfladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Pandemiden kaynaklı tüm dünya zayıfladı. Bu illetin, zengini fakiri yok. Bakınız Trump da hasta. Ortada bir problem var. Bu probleme bağlı da gelecek dünyanın inşası söz konusu. Ekonomide, siyasette, ticarette artık eski parametrelerle iş yapamayız, yapmayacağız." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen, "14. Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nda yaptığı konuşmada, fuarın bir çok marka ve firmanın bölgede buluşması nedeniyle sektöre büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bir çok sektörün durumdan etkilendiğini ifade eden Turan, Türkiye'nin bu konuda ciddi önlemler alarak çözüm odaklı sonuçlar ürettiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin salgınla mücadelesinden övgüyle bahsettiğini hatırlatan Bülent Turan şunları kaydetti:

"Fransa'da morg, Amerika'da test parası alınıyor. İtalya'da ve birçok Avrupa kentinde insanlar özellikle, huzur evlerindeki yaşlılar hastaneye götürülmedi. Türkiye'de bir tek hastaya bakılmadığı pandemi kaynaklı meselelerden dolayı uzak durulup, 'gelme' denildiği oldu mu? Biz pandemiyle mücadelenin hem insani hem de ekonomik boyutunda olduk. Türkiye'de devletin millet için olduğunu bilen bir yönetim olduğundan dolayı tüm imkanlar seferber ediliyor.

Pandemiden kaynaklı tüm dünya zayıfladı. Bu illetin, zengini fakiri yok. Bakınız Trump da hasta. Ortada bir problem var. Bu probleme bağlı da gelecek dünyanın inşası söz konusu. Ekonomide, siyasette, ticarette artık eski parametrelerle iş yapamayız, yapmayacağız. Hepsiyle ilgili yeni dönemin olumlu olumsuz durumlarını yaşıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye bu durumdan başarıyla çıkacaktır. Türkiye'nin başarısı dünyaya model olacaktır. Ekonomimizde, ticaretimizde, ihracatımızda hedeflerimize ulaşacağız. Yaşanılan durum tüm dünyada olmakla beraber aşılamayacak bir sorun değil. Devletimiz her aşamada esnafın, işçinin ve yatırımcının yanında."

"Biga, ticari anlamda önemli bir ilçe"

Bülent Turan, Biga'nın Çanakkale'de ve ülke genelindeki ticari faaliyet anlamında önemli bir ilçe olduğunu anımsattı.

Geçen yıl İSO'daki 500 büyük firma içerisinde Biga'daki 6 firmanın yer aldığını, 2019'da da Biga'nın 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"O yüzden istiyoruz ki bizler siyasiler milletin emrinde olarak, bize düşen ne varsa onları yapmaya, bu işlere omuz vermeye, siyasi polemiklerden ve kavgalardan uzak sonuç odaklı iş yapmaya hep beraber destek olalım. Türkiye seçimlerle çok zaman kaybetti. Seçim tartışmalarıyla uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşadı. Darbe girişimleriyle, kapatma davalarıyla, demokrasi dışı girişimlerle büyük bedeller ödendi. Ama artık önümüzde 3 yıl boyunca seçim yok. 3 yıl seçim olmamasının kıymetini hep beraber değerlendirelim. En kolay iş, kavga etmek, polemik yapmak. Ama bunlarla uğraşacak hiç vaktimiz yok. Kavgayı, polemiği bırakıp üretimde, istihdamda ne işler yaparız bunlara bakalım."

Turan, Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde bulunan limanın ise her geçen gün daha büyük gemilere ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Biga üretiyorsa, Karabiga'da gemilerle yapılacak ihracatın adımını da atıyoruz" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Yani Biga'mız denize açılsın istiyoruz. Denize açılan Biga'nın büyük limanlarla ihracatı kolaylaştırsın istiyoruz. Yetmez, liman değil Karabiga'ya yani o limana giden yolun da olması lazım. Bu yüzden harika bir yol çalışması bitmek üzere. Biga'nın, Gümüşçay'ın doğal gazının gelmesi orada canlılığı ekstra artıracak. Bölgemizi büyütmek için ne varsa yapmayı bir görev, bir şeref biliyoruz. Çünkü bölgemiz 115 farklı tarım ürünüyle kendisini gösteren özel bir bölge. Çanakkale'mizde 115 farklı ürün söz konusu. Bunların 45 tanesi de Türkiye'de ilk on içerisinde. 8 tanesi de birinci sırada. Yani Çanakkale'miz tarımın adeta başkenti."

"Ezine Gıda İhtisas OSB'si ve 1915 Çanakkale Köprüsü çok önemli projeler"

Bülent Turan, Çanakkale'de iki önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bunlardan birinin Ezine Gıda İhtisas OSB, diğerinin ise 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu dile getiren Turan, projelerin hiç birinde aksama yaşanmadığını ifade etti.

Özellikle köprü projesinin vizyon bir çalışma olduğunu kaydeden Turan, "Bu köprü, dünyanın en uzun köprüsü. Açık ve şeffaf bir ihale süreci yapıldı. 16 yılda yapımı, işletmesi bitip tümüyle devlete kalacak bir köprüden bahsediyoruz. Bazı arkadaşlar 'neden o köprüden geçmeyenler de para verecek' diyor. Bu bir ihale tercihi. İhaleyi bu şekilde yapılmasaydı, farz edelim, normal yapılsaydı, bu köprü hediye mi olacaktı? Yine bizim vergilerimizle yapılacaktı. Ayrıca devletin aldığı krediler daha yüksek faizle olacağı için daha uzun yıllar borçlanacaktık. Daha pahalıya mal edecektik. Şimdi 16 yıllık süre içerisinde 6 yılı yapım, 10 yılı işletme olacak. 10 yılın bitimiyle zaten bu köprü tümüyle Çanakkale'nin olacak. Şirketler aradan çıkacak. Teslim alana kadar devletin kasasından bir kuruş para çıkmayacak. O yüzden eleştirilerimizi hakkaniyetli yapalım." şeklinde konuştu.

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Biga, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de fuar açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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