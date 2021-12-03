KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: "Şundan emin olun ki, gelecek, istikbal Türkiye'nindir" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Biz siyasi bir çerçeveyle değil, vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarına göre meseleleri hallediyoruz. Şundan emin olun ki; gelecek, istikbal Türkiye'nindir." dedi.

Ünal Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, Elbistan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini, son 20 yılda yapılan hizmetlerin bunun en büyük göstergesi olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin 70 yıllık sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Türkiye'de artık son 5-6 yılın sorunlarının konuşulur hale geldiğini anlatan Ünal, 70 yıllık sorunları çözen bir iktidarın 7 yıllık sorunları da çözmeye muktedir olduğunu ifade etti.

"Şu anda pandemiden, küresel ekonominin daralmasından kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz. Ama bakın bugün yine doğalgaz fiyatlarında konuta zam yansıtmıyoruz." diyen Ünal, mümkün olduğunca bu sıkıntılı ve zor zamanda vatandaşın ihtiyacını karşılamak istediklerini belirtti.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 bütçesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 63 milyar sosyal yardımlar için para ayırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ülkede, hane hane sosyal yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımızı biliyor, evini biliyor, ihtiyacını biliyor ve karşılıyor demek. Karşılamaya da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın son televizyon konuşmasında da altını çizdiği bir şey var. Türkiye artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomi ile bundan sonra yoluna devam edecek. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bugüne kadar Türkiye'yi bu noktada, bir yere getirdik. Artık faize dayalı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekonomik sistemden Türkiye'yi çıkarmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle de bugüne kadar sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdir. Yeter ki kendimize güvenelim, umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyelim."

AK Parti ailesi olarak tüm Türkiye'de hayal edilen yatırımların çoğunu çözmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Ünal, Aksu Deresi Çayı sorunu ve ıslah ile OSB'nin açılması için Kahramanmaraş'a ait olmak üzere TBMM'den kanun çıkardıklarını hatırlatarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kenti ziyaretinde de bazı sorunların çözüme kavuştuğunu aktardı.

Ünal, olaya siyasi olarak değil çözüm odaklı baktıklarını ve verilen hizmetlerde hiçbir şekilde ayırım yapmadıklarına işaret ederek, "Biz siyasi bir çerçeveyle değil vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarına göre meseleleri hallediyoruz. Şundan emin olun ki, gelecek, istikbal Türkiye'nindir. Kovid-19 sonrası bütün dünyadan pozitif şekilde ayrışacak, gelişecek ve büyüyecek ülkenin adı, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Allah'ın izniyle buradan güçlü bir şekilde çıkacağız. Yeter ki umudumuzu, inancımızı, mücadelemizi sağlam tutalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile vatandaşlar katıldı.