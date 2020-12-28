AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ile görüştü

28.12.2020 15:29
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ile görüştü, System.String[]

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile görüştü.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile görüştü.

Turan, Çanakkale Ticaret Borsasında gerçekleşen görüşmede Gökhan'dan, Çanakkale Belediyesinin taleplerinin ve şehrin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "Söz konusu memleketse, Çanakkale'mize hizmetse parti ayrımı yapmayız. Tarihin emaneti Çanakkale gibi ortak bir paydamız var. Bizim bu hassasiyetimizin karşılığını ilgili CHP'lilerden de görmek istiyoruz. Diyalog ve samimiyet karşılıklı olunca anlam kazanır." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li İl Genel Meclisi üyelerinin, şehrin en önemli markalarından GESTAŞ'ın gemi almak için borç ve kredi talebini kabul etmemeleri gibi konulara üzülerek şahit olduklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan Ülgür Gökhan'a ifade ettik. Ayrıca Sayın Başkan ile olan görüşmemizde hemşehrilerimizin Çanakkale Belediyesinden bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekledikleri yıllardır çözülemeyen sosyal konutlar konusu başta olmak üzere, taşıt köprüsü, Cennet Otoparkı, Sarıçay'ın bakımı, kentsel dönüşüm, Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerin dönüştürülmesi, bitmeyen belediye binası ve su sorunu için acil formüller bulunması gibi önemli sorunları da dile getirdik. Yine belediyenin, 250 milyon lira gibi borç yükünden, belediyeye ait iştiraklerin ihale açılmadan pazarlık usulü ile kiralanmasından, halk otobüsü ihalelerindeki Sayıştay raporuna da yansıyan kayırmalardan ve gerçekleşen birçok satın almanın ihalesiz bir şekilde şehir dışındaki şirketlerden yapılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik. Ayrıca insanı bunaltan, zaman kaybına yol açan şehir trafiği hakkındaki görüşlerimizi söyledik. Böyle bir trafik çilesini hemşehrilerimiz hak etmiyor. 550 bin nüfusluk Çanakkale'nin trafiği neredeyse 16 milyonluk İstanbul'un trafiğini geçti.

Sosyal konutlar için 13 kat plan yaparak, rant dedikodularına da kapı açarak, kanuna aykırı olan 13 katlı projeden dolayı yıllarca tek adım atılamadı. Kanunlar ve yönetmelikler belli. 13 kata hiç kimsenin evet deme imkanı olamaz. Şimdi Sayın Başkan'dan öğrendik ki tekrar yeni bir proje yapılıyormuş. Ümit ederim bu düzenleme kanuna uygun hazırlanır, biz de keyifle omuz veririz. Çanakkale olarak kentsel dönüşüm konusunda bırakın AK Parti'li belediyeleri, CHP'li belediyelerin bile çok gerisinde kalmış durumdayız. Ayrıca kentsel dönüşüm denilince sadece akla sosyal konutlar gelmemeli. Fevzi Paşa Mahallesi ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda yerde benzer ihtiyaç var. Nasıl kısa zaman önce mezarlık yeri, hafriyat yeri, kredi talebi gibi konularda yardımcı olduysak belediye üzerine düşeni yaptığında sosyal konutlar başta olmak üzere her konuda desteğe açığız."

Görüşmeye, Çanakkale Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de katıldı.

Ülgür Gökhan, Çanakkale, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu         
14:58
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi         
14:34
İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar         
14:14
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı         
13:59
Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler listede yer alıyor Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler listede yer alıyor         
13:53
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 15:34:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei