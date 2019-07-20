Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi

15 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde halk pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde halk pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çanakkale ziyaretleri kapsamında memleketi Lapseki'ye gelen Turan, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile Gazi Süleymanpaşa Camisinde öğle namazını kıldı.
Ardından ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezen Turan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
Vakit buldukça halkla buluştuklarını ifade eden Bülent Turan, "Bugün Lapsekimizin geleneksel cumartesi pazarını gezerek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bizi diğer partilerden ayıran en büyük özellik, seçimden seçime değil her zaman buralarda olmamız. Ankara'da dün Meclis kapandı, bugün buradayız. Yani Ankara'da işimiz biter bitmez buralara gelmeyi görev biliyoruz. Ne kadar hemşehrimizle beraber oluyorsak o kadar enerji doluyoruz. Bir süre buralardayız vatandaşlarımız ile birlikte olacağız Allah'ın izniyle." dedi.
Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayalıklardan denize düşen kız çocuğu ölümden böyle kurtarıldı! Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:21:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]