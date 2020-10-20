AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti"

20.10.2020 14:57

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti" AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:

"Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler" dedi.

Zengin, TBMM'de gündeme ilişkin açıklama yaptı. Zengin, Markar Esayan ilişkin olarak, "Annesi Çerkez babası Sivaslı. Türkiye'de demokrasi için önemli işler yaptığını düşünüyorum. Kendisi entelektüeldi, düşünce insanıydı. Farklı gazetelerle yazılarıyla var oldu. Kendisi 8 yaşından beri evinden uzakta kalarak okuduğunu hüzünlü bir hayat hikayesi olduğunu gördüm. Bugün bütün milletvekillerimiz Genel kurul açılmasından itibaren saygı duruşuyla başlayacağız. Bütün milletvekillerimizi Genel Kurula davet ediyorum. Bütün siyasi partilerin bu konuda hassasiyetleri vardı, başsağlığı dilediler. Ailesine, Türkiye'ye millete başsağılığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün Genel kurulun çalışacağını söyleyen Zengin milletvekilleri ile cenaze töreninde bulunacaklarını ifade etti.

Zengin, TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Meclisi'nde konuşma yaptığını söyleyerek, önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Zengin, "Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler. Ermenistan fütursuz bir şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin insanlık, hukuk adına arayışı önem arz etmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Ersin Tatarın Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesine ilişkin olarak Zengin, neyi, nasıl yapacağını anlatanlar kazanacağını söyledi.

Zengin, HDP'li Remziye Tosun'un Diyarbakır annelerine yönelik sözlerine, "HDP'nin yaklaşımı oradaki anneleri yok sayma üzerineydi. Suç içeren sözler vardı. Genel Kurula gelindiğinde kadınların hakkını, hukukunu koruma iddiasında olan kendi milletvekilleri içerisinde kadınlara bilfiil saldırıda bulunmuş olan milletvekilleri olan, onları koruyan fakat kamuoyu önüne çıktıktan sonra bunlardan rücu etmeye çalışan ama evladını kaybetmiş anneler içinde merhamet içermeyen sevgi olmayan ifade" diye konuştu.

Altan tan'ın açımlamalarına yönelik soruya Zengin, "HDP'nin legalite illegatile arasında durmaktan vazgeçmeli açıklamasını önemsiyorum. HDP genel üslubu, Genel Kurul'da da öyle terörü sonuç olarak adlediyor. HDRP PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadığı gibi ona her fırsatta meşruiyet kazandırmak için büyük gayret gösterdi. Yapılan açıklamaları faydalı ve anlamlı buluyorum. HDP'nin Türkiye'deki ana muhalefetin ana aktörü olmasını ben ve grubum çok sıkıntılı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden korktuğu şeklindeki açıklamasına yönelik, "Bu tebessüm ettiren bir şeydir. İnsanlar kendi yaptıkları eylemlerin kabahatini başkalarına atmaktan vazgeçsinler. PKK'nın terör uzaklaşması için bir Genel başkan olarak çaba sarf etmesi gerekirken, hendek eylemlerinde insanları sokağa davet eden eski Genel Başkan'ın böyle bir açıklama yapmasını orada içinde bulunduğu durumdun psikolojisine bağlıyorum"şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti

Özlem Zengin, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti' - Son Dakika


Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei