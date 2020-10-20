AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:

"Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler" dedi.

Zengin, TBMM'de gündeme ilişkin açıklama yaptı. Zengin, Markar Esayan ilişkin olarak, "Annesi Çerkez babası Sivaslı. Türkiye'de demokrasi için önemli işler yaptığını düşünüyorum. Kendisi entelektüeldi, düşünce insanıydı. Farklı gazetelerle yazılarıyla var oldu. Kendisi 8 yaşından beri evinden uzakta kalarak okuduğunu hüzünlü bir hayat hikayesi olduğunu gördüm. Bugün bütün milletvekillerimiz Genel kurul açılmasından itibaren saygı duruşuyla başlayacağız. Bütün milletvekillerimizi Genel Kurula davet ediyorum. Bütün siyasi partilerin bu konuda hassasiyetleri vardı, başsağlığı dilediler. Ailesine, Türkiye'ye millete başsağılığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün Genel kurulun çalışacağını söyleyen Zengin milletvekilleri ile cenaze töreninde bulunacaklarını ifade etti.

Zengin, TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Meclisi'nde konuşma yaptığını söyleyerek, önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Zengin, "Dünyanın uzun zamandır adaletli davranmayı unuttuğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi insanlığı hatırlatmak için gitti. Meclis Başkanımız ve milletvekilleri ile birlikte Gence'ye gittiler. Ermenistan fütursuz bir şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin insanlık, hukuk adına arayışı önem arz etmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Ersin Tatarın Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesine ilişkin olarak Zengin, neyi, nasıl yapacağını anlatanlar kazanacağını söyledi.

Zengin, HDP'li Remziye Tosun'un Diyarbakır annelerine yönelik sözlerine, "HDP'nin yaklaşımı oradaki anneleri yok sayma üzerineydi. Suç içeren sözler vardı. Genel Kurula gelindiğinde kadınların hakkını, hukukunu koruma iddiasında olan kendi milletvekilleri içerisinde kadınlara bilfiil saldırıda bulunmuş olan milletvekilleri olan, onları koruyan fakat kamuoyu önüne çıktıktan sonra bunlardan rücu etmeye çalışan ama evladını kaybetmiş anneler içinde merhamet içermeyen sevgi olmayan ifade" diye konuştu.

Altan tan'ın açımlamalarına yönelik soruya Zengin, "HDP'nin legalite illegatile arasında durmaktan vazgeçmeli açıklamasını önemsiyorum. HDP genel üslubu, Genel Kurul'da da öyle terörü sonuç olarak adlediyor. HDRP PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadığı gibi ona her fırsatta meşruiyet kazandırmak için büyük gayret gösterdi. Yapılan açıklamaları faydalı ve anlamlı buluyorum. HDP'nin Türkiye'deki ana muhalefetin ana aktörü olmasını ben ve grubum çok sıkıntılı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden korktuğu şeklindeki açıklamasına yönelik, "Bu tebessüm ettiren bir şeydir. İnsanlar kendi yaptıkları eylemlerin kabahatini başkalarına atmaktan vazgeçsinler. PKK'nın terör uzaklaşması için bir Genel başkan olarak çaba sarf etmesi gerekirken, hendek eylemlerinde insanları sokağa davet eden eski Genel Başkan'ın böyle bir açıklama yapmasını orada içinde bulunduğu durumdun psikolojisine bağlıyorum"şeklinde konuştu.