AK Parti Günkırı Belde Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Güroymak ilçe teşkilatına bağlı Günkırı Belde Başkanlığının 7. Olağan kongresi gerçekleştirildi.

Beldedeki konferans salonunda gerçekleşen kongreye katılan Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bitlis'in yetiştirdiği büyük alimlerle, milletinin dik duruşuyla her zaman hakkın ve haklının yanında durduğunu söyledi.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en iyi yaşandığı illerden birinin Bitlis olduğunu aktaran Coşkun, "Kuruluşundan bu güne kadar da milletin, hizmetin, kardeşliğin partisi olan AK Parti'ye de büyük destekler vermiş ve AK Partinin buraya gelmesine, bu noktalara ulaşmasına büyük katkıları olmuş bir yerdir." dedi.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy da kongrelerin yenilenme, enerji tazeleme ve yeniden yollara düşme süreci olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, Mehmet Sadık Erdeğer, AK Parti Günkırı Belde Teşkilat Başkanlığına seçildi.