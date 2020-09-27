AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı 7.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Övüç güven tazeledi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi süreci nedeniyle açık havada gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığının oluşturulmasının ardından açılış konuşması yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, 7. Olağan Kongre'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Geçen 3 yıllık sürede parti tüzüğünün kendilerine verdiği görev ve yetkileri ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Övüç, "Yeni dönemde de Hacılarımız için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Övüç, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu ve parti üyeleri katıldı.