AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi

6 saat önce

AK Parti Havza 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Kadir Kayan yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Havza 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Kadir Kayan yeniden başkanlığa seçildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili ve Samsun İl Koordinatörü Adnan Günnar başkanlık yaptı.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, tek liste ile katıldığı seçimde, 401 delegeden oy kullanan 278'inin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Kadir Kayan başkanlığında Yönetim Kurulu, Arzu Kocabaş Eren, Arslan Asrlan, Dursun Ali Beşli, Hamza Aydın, Hasan Kaya, Kadir Özkurt, Kenan Gökdemir, Meliha Ergül, Muhammet Gür, Musa Akın, Mustafa Kurkmazlı, Naime Nur Ergin, Uğur Albayrak, ve Yeter Kara isimlerinden oluştu.

Kayan'ın teşekkür konuşmasının yanı sıra kongrede Adnan Günnar, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de konuşma yaptı.

AK Parti, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:55:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]