AK Parti Heyetinden Bulanık Ziyareti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve teşkilat üyeleri Bulanık
ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Bulanık belediye başkan adayı Cahit Aral
ile partililer tarafından karşılanan Şimşek ve beraberindekiler, parti binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Programda konuşan Şimşek, Muş'a, Bulanık'a en iyi hizmetlerin gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
İlçe halkından belediye başkan adaylarına destek vermelerini isteyen Şimşek, "Bulanık ilçesinde huzur, birliktelik var. Bu, genel seçim değil, hizmet seçimidir. Size hizmet gelmesi için iktidar partisini seçin. Artık elimizi güçlendirelim. Doğal gazımız bu yıl gelecek. Kente çok güzel hizmetler kazandırıyoruz. Bulanık Devlet Hastanesine doktorlar gelmeye başladı. Bulanık halkından 31 Mart'ta elimizi güçlendirmelerini istiyorum. Elimiz güçlensin ki size daha güzel hizmetler getirelim." diye konuştu.
31 Mart seçiminin ülke için önemli olduğunu vurgulayan Yaktı da başarılı olabilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini belirtti.
AK Parti'nin bir gönül partisi olduğunu ifade eden Yaktı, aday adaylık sürecinden sonra herkesin küsme ve darılmaları bir tarafa bırakarak partinin başarısı için çalışmasını istedi.
Belediye başkan adayı Aral ise ilçeye yeni hizmetler kazandırmak için aday olduğunu dile getirerek, hep birlikte ilçeyi kalkındıracaklarını ve daha güzel bir görünüme kavuşturacaklarını anlattı.