AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Karaaslan, güven tazeledi - Son Dakika

Hüyük İlçesi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, ilçe başkanlığı görevine yeniden Muammer Karaaslan getirildi.

Hüyük ilçe merkezindeki Belediye'ye ait üzeri kapalı Pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, "Kuruluşundan bu yana her kademesinin neferi olduğum davamda, inandığım yolda Hüyük için yürümeye devam ediyorum. Rabbim beni ve yönetimimi Hüyük'ümüze, Konya'mıza ve ülkemize karşı mahcup etmesin inşallah" dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Hüyük Belediyesi olarak yürüttükleri çalışma ve hizmetlere değindi. Hüyük'te yerel seçimlerde AK Parti olarak rekor bir oy alarak görev başına geldiğini hatırlatan Başkan Çiğdem, buna layık olmak için var gücüyle gayret gösterdiğini, mücadele ettiğini dile getirdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise "Konyalı hemşehrilerimizin desteği ile AK Parti Konya'da her zaman büyük başarılara imza attı. Bu noktada tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de istikametten sapmadan bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke bırakabilmek için gayret ediyoruz. Bugün bizler nöbetteyiz. Gün gelecek bizden sonra gelecek arkadaşlarımızla bu kutlu yürüyüş devam edecek. Partimizin kuruşundan bugüne tüm kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı da, konuşmasında gündemdeki son gelişmelere değindi.

Konuşmaların ardından yapılan ve tek liste halinde girilen seçimde ilçe başkanlığı görevine yeniden Muammer Karaaslan getirildi. Kongrede, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurultay delegeleri de belli oldu.

Genel kurula, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, İl başkan yardımcıları, bölge ve ilçe koordinatörleri, delegeler ve partililer katıldı.