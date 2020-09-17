AK Parti İl Başkanı İba, Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı yayımladı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 59. yılında rahmetle andığını belirtti.

İba, mesajında, 59 yıl önce darbe ile demokrasiye vurulan kara lekeyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Türk milleti ve devleti adına bedeller ödediğini belirten İba, şunları kaydetti:

"En son 15 Temmuz'da bu millete aynı senaryoyu yaşatmak istediler. Artık Türk milleti, her şeyin farkında. Milletçe demokrasimize sahip çıkıyoruz. 27 Mayıs 1960 tarihi kara bir gün olarak tarihe geçti. 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki yeri her geçen gün daha da güçlenecektir. Tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."