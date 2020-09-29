AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP İl Teşkilatını ziyaretine ilişkin, "Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar.

AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması, System.String[]

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP İl Teşkilatını ziyaretine ilişkin, "Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin söz, tutum ve davranışlarıyla halkın bir aynası olması gerektiğini belirtti.

CHP'nin son dönemlerdeki söylem ve davranışlarıyla halktan uzakta bir tutum sergilediğini savunan Taş, açıklamasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanı, ülkemizin en büyük şehrinde CHP'nin başında. Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler, bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Seçim döneminde CHP yöneticilerinin HDP ile ittifakları sorulduğunda kaçamak cevaplar verdiklerini, ittifakı gizlemeye çalıştıklarını ifade eden Taş, seçim ve oy kaygısı bittikten sonra ise gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını belirtti.

CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın da HDP İl Teşkilatını ziyaret ettiğini hatırlatan Taş, şunları kaydetti:

"Yöneticilerinin teröre açıkça destek verdiği, terör örgütü PKK'ya tepki gösteremeyen bir parti ile CHP'nin hangi ortak noktada buluştuklarını merak ediyoruz. Ziyarete gittiğiniz partinin bir belediye başkanı düzenlenen mitingde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlar için 'İt sürüleri' ifadesini kullanıyor. Bayar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlara 'İt sürüsü' diyenlere ziyarete gidiyor. Artık CHP'nin şirazesi kaymıştır."

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Jamie Vardy ve Wayne Rooney'nin eşleri arasındaki dava neticeleniyor Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı         
15:27
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:05:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Taş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei