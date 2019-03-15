AK Parti İl Genel Meclis Adayları Gece Gündüz Çalışıyor

AK Parti'de belediye başkanlığının yanı sıra il genel meclisi seçimi hazırlıkları da son sürat devam ediyor.

AK Parti'de belediye başkanlığının yanı sıra il genel meclisi seçimi hazırlıkları da son sürat devam ediyor. AK Parti Zonguldak Alaplı İl Genel Meclisi Üyesi adayları gündüz ilçe merkezinde, akşamları da köylerde seçim çalışması yürütüyor.



AK Parti İl Genel Meclisi İlçe 1.sıra Adayı İbrahim Yalçın, 31 Mart seçimlerinde 3-0'ı hedeflediklerini söyledi. AK Parti'nin şehirlerin yanı sıra köylerde de bu zamana kadar görülmemiş hizmetlere imza attığını belirten Yalçın, halkın bu hizmetlerin bilincinde ve farkında olduğunu söyledi. AK Parti'nin İl Özel İdaresi aracılığıyla köylerde önemli hizmetlere imza attığını belirten Yalçın, "Hükümetimiz şehirde ne varsa köyde de o olsun bilinci ile birçok hizmet geliştirdi. İl Özel İdarelerimiz ve diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla köylerde altyapı eksiklileri giderildi. Şehirdeki çocuklarımız çocuk parklarında ne buluyorsa köylerde de aynısı var. Köy yollarımız artık sıcak asfalta kavuştu. Eskiden bunların hayali bile kurulamazdı. İnşallah yeni dönemde köylerimizde kırsal kalkınma adına, göçün önlenmesi adına ve sosyo-ekonomik hayatın geliştirilmesi adına çok önemli atılacaktır" diye konuştu. - ZONGULDAK

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