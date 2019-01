AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da söylediği gibi önümüzdeki süreci gönül belediyeciliği anlamında AK Parti'nin seçim stratejisi gereği tevazu, samimiyet ve gayret doğrultusunda yönetip, yürüteceğiz." dedi.Çalışkan, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi 'nde partisinin İl Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, vatan sevgisine ilişkin inancın bugün Cumhur İttifakı ile milletin bağrından doğduğunu ve yoluna en hızlı, düzgün, liyakatlı şekilde devam ettiğini belirtti.Önlerinde zorlu bir 65 gün olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:"Görüyoruz ki bu süreç bizim için tam bir bayram havası içinde geçecek. Allah'ın izniyle başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın da söylediği gibi önümüzdeki süreci gönül belediyeciliği anlamında AK Parti'nin seçim stratejisi gereği tevazu, samimiyet ve gayret doğrultusunda yönetip, yürüteceğiz. Biz biliyoruz ki tüm teşkilatlarımız hem bundan önceki seçimlerde hem de bu seçimde elinden gelen tüm gayreti göstererek her bir gönüle girme adına her sokağa, haneye girip gönülleri almak ve milletin bağrından doğan bu davaya hizmet etmek için elinden geleni dün de yaptı, bugün de yapacak, yarın da yapmaya devam edecek. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler projeleriyle çalışan bir partiyiz. Projeleriyle milletin karşısına dün de çıktık, yine bugün Cumhur İttifakı'mızın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Odunpazarı 'nın mimarı, turizme kazandıran, gönüllere giren Burhan Sakallı. Sayın Başkanımla 10 yıl meclis üyeliği yapmaktan, onunla birlikte yol yürümekten her zaman gurur duyduk. Burhan Sakallı'yı büyükşehirimize belediye başkanı yapacağız."AK Parti iktidarının Eskişehir'e 21 milyar liralık yatırımlar yaptığını anlatan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eskişehir'i Yüksek Hızlı Tren'le buluşturduk. Sağlık hizmetleri alanında en son Şehir Hastanesi 'ni yine onun kadar değerli Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ni şehrimize kazandırdık. Hizmetlerimizi hem Türk Dünyası Vakfıyla hem de hükümetimizle bundan önce alt belediyelerimizle yürüttüğümüz gibi bundan sonra başta büyükşehir olmak üzere 15 Cumhur İttifakı belediyesiyle şehrimizde en emin adamlarla yürüteceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Proje tadilatı ve yenilemesi nedeniyle Millet Bahçesi ihalesinde yaklaşık 1 haftalık bir gecikme ve öteleme olacak. Şubat ayındaki ihaleyle şehrimize altında en az 500 araçlık otoparkı olan Millet Bahçesi'ni kazandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun."Törene MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, 14 ilçe belediye başkan adayı ile çok sayıda partili katıldı.