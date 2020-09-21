AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı - Son Dakika

AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde 5. Olağan diğer ilçelerde ise 7. Olağan ilçe kongrelerini tamamladı.

AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı, System.String[]

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde 5. Olağan diğer ilçelerde ise 7. Olağan ilçe kongrelerini tamamladı.

Önümüzdeki yıl yapılması planlanan 7. Olağan Büyük Kongre maratonunun ilçe kongreleriyle başladığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Covıd-19 salgını nedeniyle ertelenen süreci, Pazaryolu ve İspir kongreleriyle birlikte tamamladıklarını söyledi.

Öz: "Hizmet yarışı devam edecek"

Erzurum AK Parti teşkilatının artık 7. Olağan İl Kongresi için hazır olduğunu belirten Başkan Öz, "İl kongremizi de pandemi önlemlerine azami dikkat göstererek birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl yapılması planlanan Olağan Büyük Kongre'nin AK Parti'ye yakışır bir havada, coşkuyla tamamlanacağından da eminiz. Hizmet yarışı, sekteye uğramadan devam edecek inşaallah" dedi.

AK Parti teşkilatlarının kongrelerin yapılış süreci içerisinde canla başla çalışarak süreci tamamladığını belirten Başkan Öz, "Gerçekleştirdiğimiz Pazaryolu ve İspir Kongrelerimiz ile İlçe Kongrelerimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde; Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir' e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Metin Bulut' a, İl Koordinatörümüz ve Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı' ya; Erzurum Milletvekillerimiz Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'e tüşekkürlerimi sunuyorum. Yine kongreler boyunca bizimle mesai yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, İlçe Belediye Başkanlarımız Ahmet Yaptırmış, Muhammed Cevdet Orhan, Melik Yaşar, Erdoğan Eren, Hüseyin Sağlam, Osman Belli, Burhanettin Eser, Necmettin Taşçı, Sıddık Demircan, Muhammet Sunar, Ahmet Dölekli, İbrahim Şahin, Yavuz Bedir, Mustafa Ergin, Muammer Yiğider, Mahmut Uçar'a, Cumhur İttifakı Uzundere ve İspir Belediye Başkanlarımız Ahmet Coşkun ve Hilmi Aktoprak'a da teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Kongrelerimiz sonucunda yeni görev alan İlçe Başkanlarımızı ve Yönetimlerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti'nin tamamlanan Erzurum İlçe Kongrelerinde; Aşkale İlçe Başkanlığına Abdulkerim Polat, Aziziye İlçe Başkanlığına Ensar Coşkun, Çat İlçe Başkanlığına Muhammed Emin Işık, Hınıs İlçe Başkanlığına Memet Sönmez, Horasan İlçe Başkanlığına Recep Karataş, İspir İlçe Başkanlığına Fatih Efeoğlu, Karaçoban İlçe Başkanlığına Murat Derdiyok, Karayazı İlçe Başkanlığına Adnan Atalay, Köprüköy İlçe Başkanlığına Rıdvan Aras, Narman İlçe Başkanlığına Metin Okumuş, Oltu İlçe Başkanlığına Ahmet Efdal Gülcü, Olur İlçe Başkanlığına Mevlüt Kaya, Palandöken İlçe Başkanlığına Haktan Ömeroğlu, Pasinler İlçe Başkanlığına Gökhan Kanal, Pazaryolu İlçe Başkanlığına Ahmet Kaplan, Şenkaya İlçe Başkanlığına Ahmet Ayyıldız, Tekman İlçe Başkanlığına Taner Özer, Tortum İlçe Başkanlığına Hasan Yazıcı, Uzundere İlçe Başkanlığına Fatih Ertek ve Yakutiye İlçe Başkanlığına Recep Aydın seçildi. - ERZURUM

Yakutiye, AK Parti, Aziziye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı - Son Dakika


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