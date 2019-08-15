AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
1 saat önce
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Bilecik Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
İl Teşkilatı Kurban Bayramı
dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve parti üyeleri, Bilecik'in Gölpazarı
, Yenipazar
, İnhisar
, Söğüt
ve Osmaneli
ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılarak, buradan da Bilecik'in Bayırköy
, Vezirhan
ve Dodurga
beldesindeki törene katıldılar.
Burada bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Kurban Bayramı dolayısıyla parti teşkilatımızla birlikte ilçe ve beldelerimizde bayramlaşma törenlerine katıldık. Hemşehrilerimizle sohbet ederek bayramın mutluluğunu, sevincini birlikte paylaştık. Rabbim bizlere nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin inşallah. Kuruluştan bugüne partimizde emeği geçen tüm büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bayramlarını kutluyor, sevgi ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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