Son Dakika Haberleri: AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı

1 saat önce

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve parti üyeleri, Bilecik'in Gölpazarı, Yenipazar, İnhisar, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılarak, buradan da Bilecik'in Bayırköy, Vezirhan ve Dodurga beldesindeki törene katıldılar.

Burada bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Kurban Bayramı dolayısıyla parti teşkilatımızla birlikte ilçe ve beldelerimizde bayramlaşma törenlerine katıldık. Hemşehrilerimizle sohbet ederek bayramın mutluluğunu, sevincini birlikte paylaştık. Rabbim bizlere nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin inşallah. Kuruluştan bugüne partimizde emeği geçen tüm büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bayramlarını kutluyor, sevgi ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kurban Bayramı, Gölpazarı, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Erdoğan'a "Reisim" diyen Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]