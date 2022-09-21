AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" açıklaması Açıklaması

21.09.2022 13:14
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" açıklaması Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB yönetimini, Başkanı'nı 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni arabanın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırım ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB yönetimini, Başkanı'nı 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni arabanın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırım ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Kabaktepe, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ile 2018 yılında İBB tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli şantiye alanının önünde basın açıklaması yaptı.

TÜİK verilerine göre İstanbul'da yılda 200 binin üzerinde yeni aracın trafiğe katıldığını belirten Kabaktepe, şehrin kalitesini gösteren konulardan birinin de trafikte geçirilen süre olduğuna dikkati çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "40-50 bin tane arabanın geçeceği tünele niye yatırım yapalım?" dediğini aktaran Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir, siz eğer bu kentin en temel sorunu olarak görülen trafik problemiyle ilgili yatırım yapmayacaksanız bu parayı nereye harcayacaksınız veya nereye harcadınız? Hani hep soruyoruz ya deprem bütçenizin 5 katı reklam bütçeniz var diye bu soruyu biz İstanbullular adına soralım. Yani İstanbul'da en temel problem olarak görülen, trafikle ilgili, ulaşımla ilgili yatırım yapmayacaksanız, günlük 50 bin aracın geçeceği tünele yatırım yapmaya gerek görmüyorsanız İstanbullunun parasını nereye harcamaya gerek görüyorsunuz? İki, eğer ulaşım sorunuyla ilgilenmeyecekseniz bunun ifade yöntemini şöyle de söyleyebilirsiniz: Bundan sonra İstanbul'a günde 585 yeni aracın trafiğe katılmasını da lütfen engelleyin. Yılda 213 bin aracın trafiğe katıldığı bir kentin belediye başkanı günlük 40-50 bin aracın geçeceği tünele ihtiyaç yok diyor."

İstanbul'un en temel sorunlarından birinin de deprem olduğunun altını çizen Kabaktepe, İBB'ye depremle ilgili hangi projeleri ürettiklerini sordu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatan Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani 20 bin konutu bir yılda bitirecek, İstanbul'un trafik sorununu çözecek. O zaman soruyoruz. Hangi projeyi yapıp da bu sorunu çözüyorsunuz? Hangi projeyi yapıp da efendim 20 bin tane konut üretiyorsunuz? İBB yönetimini, Başkanı'nı 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği, her yıl 200 binin üzerinde yeni arabanın trafiğe katıldığı İstanbul'un can damarı olacak bu ulaşım yatırım ve benzerlerini planlayıp yapmaya davet ediyoruz. İstanbul'un ulaşımıyla ciddi olarak ilgilenmeye davet ediyoruz. Lütfen İstanbul'un sorunlarıyla samimi bir şekilde ilgilenin. Lütfen günde 500 yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'un ulaşımıyla ilgili başlamış projeleri devam ettirin."

"70 dakikalık trafiği 5 dakikaya düşürecekti"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ve daha sonra AK Parti döneminde İstanbul'da ulaşım alanında önemli yatırımlar yapıldığını anlattı.

Özdemir, 2004 yılında 45 kilometre olan raylı sistemlerin 2019 yılına kadar 300 kilometreye çıktığı bilgisini verdi.

Raylı sistemlerin yanı sıra tünellere de önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz noktadan başlayarak Kilyos'a kadar devam edecek, İstanbul adına bir gerdanlık şeklindeki önemli 6 tünelden bir tanesinin olduğu noktadayız. Dolmabahçe-Levazım Tüneli 7,7 kilometre uzunluğunda iki tüp şeklinde, toplamda 3,5-4 kilometreye yakın bir mesafeyle başlanmış bir tünel. Bu noktada özellikle Kağıthane'den, Kabataş'tan ve Taksim'den gelen trafiği alarak Levazım bölgesini Levent'i, Ortaköy'e, Ulus'a gidecek trafiği düzenleyecek bir projeydi. Özellikle bu noktada 70 dakikada katedilen trafiği 5 dakikaya kadar düşürecek, sonrasında da özellikle 3. köprüye uzanacak boyutta planlanmış bir tüneldi. Fakat maalesef bu tünelin 1400 metrelik uzunluğu tamamlandıktan sonra 220 milyonluk da bir yatırım gerçekleştirildikten sonra yeni yönetim görevi devraldıktan sonra üzülerek durdurduklarını gördük."

Trafiğin çevresel etkilerinden söz eden Özdemir, İstanbul'daki trafik ne kadar kilitlenirse karbon emisyonu boyutunda da o kadar ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 'Dolmabahçe-Levazım Tüneli' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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