AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDAN KIZILAY'A 15 BİN 150 ÜNİTE KAN BAĞIŞI - Son Dakika

AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDAN KIZILAY'A 15 BİN 150 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Kızılay Genel Başkanı Kerem KınıkKan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Ülkenin her gün kana ihtiyacı varHaber Gülseli KENARLI - Kamera Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatına üye partililerin Kızılay'a 15 bin 150 ünite kan bağışı yapması üzerine Kızılay...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Ülkenin her gün kana ihtiyacı var

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatına üye partililerin Kızılay'a 15 bin 150 ünite kan bağışı yapması üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi partililer yaşanan pandemi sürecinde Kızılay'a 15 bin 150 ünite kan bağışı yaptı. Kan bağışı nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a bir teşekkür ziyaretinde bulundu ve plaket verdi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kısa bir açıklama yaparak, 'Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi AK Parti, Kızılayımızın koronavirüs ve Ramazan süresince, ülkenin düşen kan stokları noktasında yapmış oldukları çağrıyı karşılıksız bırakmadı. İstanbul teşkilatımız 39 ilçesiyle birlikte tabiri caiz ise bir seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde ünite kan bağışıyla ciddi bir destek oldu. Bu bilinç ile hareket etme motivasyonu çerçevesinde teşkilatımızı ve il başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Kızılay'a kanlarını bağışlayan bütün teşkilat mensubu kardeşlerimize hastalar adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle bu dönemlerdeki bağışlar çok daha kıymetli. Çünkü insanların tedirginlik yaşadığı, sokağa çıkmaktan imtina ettiği ya da kan bağışlamaktan imtina ettiği bir dönemde olması bizim için de çok anlamlıydı. Hep devamını hem de başka teşkilatlara örnek olmasını temenni ediyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Ülkenin her gün kana ihtiyacı var. Biz sadece günlük ihtiyaç için değil olağanüstü durumlarda da kullanılmak üzere ülke stoklarında belirli bir güvenlik seviyesinde ilerlemeyi arzu ederiz. Şu anda koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatlar yapılıyor hastanelerde. İhtiyaçlar normale göre fazla. Vatandaşlarımızdan, sağlıklı erkeklerden senede 4 kez, kadınlardan senede 3 kere kan verebileceğini ifade etmek istiyorum. Herhangi bir şekilde insan sağlığına olumsuz etkisi yok diye konuştu.

BU KAN İHTİYACININ HER BİRİMİZE LAZIM OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEMİZ LAZIM

Ziyaret sırasından kısa bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı, 'Sadece ihtiyacımız olduğu anda değil, yarın bu kan ihtiyacının her birimize lazım olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Sadece bugün bize lazım değil ama bir başkasına lazım diye o ihtiyaç var anlamında bir kan bağışına ille çağrıyı bekleyerek destekten ziyade yılda verilmesi gereken sayı oranı bellidir. Bu şuurda olmalıyız. Her birimiz potansiyel bir engelli adayız yarın her birimizde kan ihtiyacı olabilir. Bu duyarlılığı da gösterip bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın gerçekten kan bağışında bulunmaları lazım. Biz teşkilat olarak hamdolsun salgın süreci olmasına rağmen en üst düzeyde 15 bin 150 ünite kan bağışında bulunduk. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de ben özellikle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Biz ilk kan bağışına İstanbul İl Başkanlığı'ndan başlattık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, kadın, gençlik kollarımız tüm kademelerdeki kardeşlerimize başladık. Sonrasında 39 ilçe teşkilatımızda bu süreci yönetmiş olduk dedi.

AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDAN KIZILAY'A 15 BİN 150 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

AK Parti, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDAN KIZILAY'A 15 BİN 150 ÜNİTE KAN BAĞIŞI - Son Dakika
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