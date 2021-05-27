AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Sloven sosyolog Zizek'in kitap günlerine davet edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sanal kitap günlerine Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak davet edilmesini eleştirdi.

Sürekli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölücü örgüte karşı verdiği mücadeleyi "devlet terörü" olarak niteleyen Zizek'in İzmir'e davet edilmesine tepki göstererek "Kim Türkiye'yi sevmiyor, kim düşmanımızla saf tutuyor, kim kuyumuzu kazıyorsa CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi onunla kol kola giriyor." ifadelerini kullandı.

Kerem Ali Sürekli, Slovaj Zizek'i konuşmacı olarak davet eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin geri adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise "Uluslararası platformlarda Türkiye'yi kötüleyip İzmir'e davet etmediğiniz biri kaldı mı? Türkiye'nin güvenlik politikalarını, PKK ile mücadelesini karalayan birini davet ederken hiç utanmadınız mi? İzmir gençliği olarak böyle bir programı asla kabul etmiyoruz." paylaşımında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek sanal kitap günleri etkinliği kapsamında Zizek'in "Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak" söyleşisine katılacağını duyurmuştu.