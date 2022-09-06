AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret

06.09.2022 13:59
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Özdemir, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

AA muhabiri İzzet Mazı, Özdemir'e AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

YORUMLAR
500
AK Partili Nasır, Karabağalar'a imar planı müjdesini verdi AK Partili Nasır, Karabağalar'a imar planı müjdesini verdi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ahmet Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement