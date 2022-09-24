Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika
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Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta okul inşaatlarını inceledi

24.09.2022 13:42
Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta okul inşaatlarını inceledi

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta yapımı devam eden okul ve pansiyon inşaatlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta yapımı devam eden okul ve pansiyon inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arslan, ilçeye gelerek yapımı devam eden Sarıkamış İmam Hatip Anadolu Lisesi ile Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, Sarıkamış'ta okul inşaatlarının yanı sıra kültür merkezi yapılacağını da belirterek, Sarıkamış'ta hizmetlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay öncesinde müjdeledikleri yatırımların memnuniyetle devam ettiğini ifade eden Arslan, "Sarıkamış'ta 24 derslikli İmam Hatip Anadolu Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyonunun kaba inşaatı hızla sürüyor. Ayrıca yine 24 derslikli Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesinin önceki binası yıkıldı şimdi yeni inşaatı başladı. İnönü Mahallesi'nde de eski jandarma komutanlığını binası yılarak yerine İmam Hatip Ortaokulu inşaatı başlattık." dedi.

Arslan, Sarıkamış'ın evlatları iyi eğitim görsün diye yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta fiilen yeni başlatılan 3 okul ve güçlendirmesi yapılan 2 okul ile toplam 99 milyon liralık okul inşaatları devam ediyor. Biz Sarıkamışlılar için gurur duyuyorsak onlar da bizim yaptığımız hizmetlerle ve bizlerle gurur duysunlar. Önümüzdeki yıl haziranda yapılacak seçimlerde güçlü şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağız. Hem liderimiz hem de liderliğimiz dünya çapında devam edecek. Hemşerilerimiz bilsinler ki bizler onların yol arkadaşları olarak hizmet kervanında yolculuğa devam edeceğiz."

İncelemelerin ardından Arslan ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Ahmet Arslan, Milletvekili, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika

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