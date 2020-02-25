AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde

6 saat önce

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi için düşünülen yeni bir hayvan eğitim araştırma ve uygulama hastanesi ile Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin ek hizmet binasının yapımına...

AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde, System.String[]

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi için düşünülen yeni bir hayvan eğitim araştırma ve uygulama hastanesi ile Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin ek hizmet binasının yapımına yönelik yatırım onayının müjdesini verdiler.


Kafkas Üniversitesince düzenlenen 3. Kaz Çalıştayı'nda dile getirilen eksikler için söz veren Ak Parti Kars milletvekilleri toplantının üzerinden 1 hafta geçmeden yaklaşık 50 milyonluk iki dev yatırımın onayını aldıklarını müjdelediler.


Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi polikliniklerin yanına modüler sistemle yapılacak olan ek binanın kapalı alanı 6 bin 800 metrekare olacak binada hastalar için bazı uzmanlık alanlarının poliklinik ve servis hizmetleri verilecek. Ayrıca ek binada kütüphane toplantı salonları gibi birçok sosyal faaliyetler için birimlerde olacak.


30 yıllık olana ve 812 metrekare yetersiz alana sahip olana eski hayvan hastanesi yerine tam teşekküllü 7 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir hayvan eğitim araştırma ve uygulama hastanesi yapılacak yeni hayvan hastanesinde tüm hayvan türlerine uygun cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji polikliniklerinde verilen tanı ve tedavi hizmetleri ile dölerme ve suni tohumlama uygulamalarında daha etkin bir şekilde yürütüleceği belirtildi.


AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, kapsamlı iki yatırımın bütün Kars halkına hayırlı olmasını dilediler. - KARS

Ahmet Arslan, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
CHP'deki tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce: AKP'ye benzeyen CHP'den bu millete hayır gelmez Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]