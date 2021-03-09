AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kepez ilçesiyle ilgili vadettiği projeleri yerine getirmediğini söyledi.

Bayraktar, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kepez ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bayraktar, "Her gün sahadayız ve vatandaşlara bazı broşürlerin dağıtıldığını gördük. Kepez esnafına vizyonsuz vaatlerde bulunuyorlar. Antalya halkı CHP'li bir belediyeye büyükşehri teslim etti ve CHP'li belediye Antalya'ya bir tek şey yaptığını görmedik." dedi.

Kepez Belediyesinin salgın döneminde esnaftan 6 ay kira almayacağını kaydeden Bayraktar, buna rağmen CHP'li belediyelerde bunun söz konusu olmadığı ve o belediyelerin de esnafa kolaylık sağlaması gerektiğini vurguladı.

CHP'li milletvekillerinin SurYapı Kentsel Dönüşüm alanında polemik oluşturduğunu savunan Bayraktar, şunları ifade etti:

"Antalya'nın her köşesinde bir sahipsizlik söz konusu. Kentel dönüşüm alanında sadece kiralarla ilgili değil, okul, cami, yeşil alan, altyalpı, sosyal donatı gibi bütün ihtiyaçlarla ilgili protokoller yapılıyor. CHP'li belediye, Kepez-Santral projesinde polemiği bıraksın da orada yapması gereken işleri yapsın. Büyükşehir orada iki cami, sosyal tesis yapması gerekiyor ama hala bir adım atılmış değil. Oradaki insanlar bugün kira sorunu yaşıyorsa bunu sorumlusu CHPli belediyelerdir. Seçim vaatlerinde söyledikleri hiç bir şeyi yapmadılar."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin halk su, halk mama, halk et, halk yem, ekolojik kreş gibi bir çok vaatte bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu vaatlerden bir tek süt ve et vaatlerinin yapıldığını onun da ticaret amaçlı olduğunu iddia etti.

CHP'li belediyelerin üstüne düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmediğini dile getiren Bayraktar, "Tarımsal sulamada elektrik bedava olacak dediler ama sorduk hiçbir üreticiye böyle bir destek sağlanmamış. Dar gelirlilere kira desteğini vadetmişlerdi ama salgın döneminde bile kira desteği sağlamamışlar." diye konuştu.