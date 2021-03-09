AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi

09.03.2021 12:19
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kepez ilçesiyle ilgili vadettiği projeleri yerine getirmediğini söyledi.

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kepez ilçesiyle ilgili vadettiği projeleri yerine getirmediğini söyledi.

Bayraktar, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kepez ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bayraktar, "Her gün sahadayız ve vatandaşlara bazı broşürlerin dağıtıldığını gördük. Kepez esnafına vizyonsuz vaatlerde bulunuyorlar. Antalya halkı CHP'li bir belediyeye büyükşehri teslim etti ve CHP'li belediye Antalya'ya bir tek şey yaptığını görmedik." dedi.

Kepez Belediyesinin salgın döneminde esnaftan 6 ay kira almayacağını kaydeden Bayraktar, buna rağmen CHP'li belediyelerde bunun söz konusu olmadığı ve o belediyelerin de esnafa kolaylık sağlaması gerektiğini vurguladı.

CHP'li milletvekillerinin SurYapı Kentsel Dönüşüm alanında polemik oluşturduğunu savunan Bayraktar, şunları ifade etti:

"Antalya'nın her köşesinde bir sahipsizlik söz konusu. Kentel dönüşüm alanında sadece kiralarla ilgili değil, okul, cami, yeşil alan, altyalpı, sosyal donatı gibi bütün ihtiyaçlarla ilgili protokoller yapılıyor. CHP'li belediye, Kepez-Santral projesinde polemiği bıraksın da orada yapması gereken işleri yapsın. Büyükşehir orada iki cami, sosyal tesis yapması gerekiyor ama hala bir adım atılmış değil. Oradaki insanlar bugün kira sorunu yaşıyorsa bunu sorumlusu CHPli belediyelerdir. Seçim vaatlerinde söyledikleri hiç bir şeyi yapmadılar."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin halk su, halk mama, halk et, halk yem, ekolojik kreş gibi bir çok vaatte bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu vaatlerden bir tek süt ve et vaatlerinin yapıldığını onun da ticaret amaçlı olduğunu iddia etti.

CHP'li belediyelerin üstüne düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmediğini dile getiren Bayraktar, "Tarımsal sulamada elektrik bedava olacak dediler ama sorduk hiçbir üreticiye böyle bir destek sağlanmamış. Dar gelirlilere kira desteğini vadetmişlerdi ama salgın döneminde bile kira desteği sağlamamışlar." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Hisarcık, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı         
15:37
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş         
15:05
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız         
14:59
İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı         
14:54
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı         
10:02
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei