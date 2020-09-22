AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz: "Okullarımızda tüm tedbirler alındı" - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz: "Okullarımızda tüm tedbirler alındı"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, uyum eğitimine tüm tedbirler alınarak başlandığını bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz:

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, uyum eğitimine tüm tedbirler alınarak başlandığını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan uyum eğitiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şartın şüphesiz eğitim olduğunu ifade eden Minsolmaz, çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Pandeminin eğitim dünyasında da etkisini gösterdiğini vurgulayan Minsolmaz, şunları kaydetti:

"Göz bebeğimiz olan çocuklarımızın bu dönemde eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim ve EBA uygulamalarını devreye sokmuştur. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda eğitime başlayan öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlaması zorunlu olmayıp veli isteği ile katılmayabilir. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığımız tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Okullarımızda tüm tedbirler alınmış durumda."

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz: 'Okullarımızda tüm tedbirler alındı' - Son Dakika

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