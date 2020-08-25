AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, ilk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Minsolmaz ile Bilgin kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Minsolmaz, ardından İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen ve Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Atatürk Stadında ki çalışmalarını inceleyerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Minsolmaz, esnafların istek ve sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti.