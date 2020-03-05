AK Parti Kırşehir teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Kırşehir teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Kırşehir il teşkilatı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Kırşehir teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Kırşehir il teşkilatı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, Kırşehir teşkilat olarak Özkoç'un, milli mücadele verildiği dönemdeki açıklamalarına sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ağır hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde dış cepheyi zafiyete uğratmak için iç cepheyi parçalamaya çalışmaktadır. Türkiye düşmanı hangi yapı varsa onlara ses çıkarmayanlar, eli kanlı Esed'e ses çıkarmayanlar Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en ağır hakaretleri yapmaktalar."

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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