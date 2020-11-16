AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları kongresi yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılan ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı yeniden seçildi.

Sarı yaptığı konuşmada, yeniden göreve seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

" Türkiye'yi dönüştürecek ve yeni Türkiye'yi kuracak olanlar bu gençlerdir. Bizim asıl gayemiz gençliğe önderlik edecek, Türkiye yılmadan, yorulmadan rehber olacak devlet bilinci aşılayacak bireyler olmaktır AK Parti gençlik kolları bu dava için çalışmaktadır. AK gençlik olarak mazlumların yanında olacağımıza, sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu davada yürüyeceğimize söz verdik. AK gençlik sadece AK Partinin değil tüm ümmetin umududur."

Kongreye AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Belediye Başkanı Süleyman Acar da katıldı.