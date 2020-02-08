AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, depremzede çocukların yüzünü güldürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, depremzede çocukların yüzünü güldürecek - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, depremzede çocukların yüzünü güldürecek

6 saat önce

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından toplanan yaklaşık 10 bin oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, depremzede çocukların yüzünü güldürecek, System.String[]

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından toplanan yaklaşık 10 bin oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mazisi bin yıllara dayanan aziz milletin iyi günde, kötü günde kenetlenerek badireleri hep birlikte aştığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını ifade eden Kahraman, "Artık masada diplomasisiyle güçlü ve kararlı bir Türkiye, sahada aktif operasyonel kabiliyeti ve becerileri üst seviyede, kendi sınırlarını aşıp Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Asya'da, Ege'de ve Akdeniz'de oyun kurucu olan bir Türkiye var. İnşallah çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakacağız." diye konuştu.

Emre Kahraman, AK Parti Gençlik Kollarınca başlatılan "Bir Oyuncak Çok Tebessüm" projesi kapsamında kendilerinin de 12 ilçe gençlik kollarıyla 1 günde yaklaşık 10 bin oyuncak topladıklarını aktararak, oyuncakları gençlik kolları yöneticileriyle hediye paketlerine koyarak Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştıracaklarını belirtti.

Kahraman, depremzede çocukları sevindirmek istediklerini dile getirerek, "Topladığımız oyuncaklarımızı kargoyla bölgeye göndereceğiz ve biz de temsili olarak bölgeye gideceğiz. Genel Merkezimizle oradaki çocuklarımıza hediyeleri dağıtacağız. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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