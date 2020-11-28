AK Parti'li Çalık: "Malatya'da 6 bin 81 deprem konutu inşa ediliyor" - Son Dakika

AK Parti'li Çalık: "Malatya'da 6 bin 81 deprem konutu inşa ediliyor"

28.11.2020 11:33
AK Parti'li Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımının devam ettiğini belirterek, tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımının devam ettiğini belirterek, tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Milletvekili Çalık, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kamıştaş, Düzyol ve Çolaklı mahallelerinde depremzedeler için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, burada yaptığı açıklamada, Malatya'da ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 7 bin 480 binadan bugüne kadar 2 bin 205'inin yıkıldığını ve yıkımların sürdüğünü söyledi.

Malatya genelinde kesin hasarla incelenen toplam bina sayısının 68 bin 504 olduğunu belirten Çalık, "Malatyamızın 5 ilçesinde toplam kesin hasarlı bağımsız bölüm sayısı 234 bin 168, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 304, itiraz sonucunda incelenen bağımsız bölüm sayısı 11 bin 164'dür." ifadesini kullandı.

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından konutların inşasına başlandığını aktaran Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde ilimizde bin 555 tanesi köy evi olmak üzere toplam 6 bin 81 deprem konutunun inşaat çalışmaları sürüyor. Yapımı tamamlananlar teslim ediliyor. Bir taraftan okul, sosyal donatı alanları, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun gurupları da yapılmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki deprem konutları vatandaşların uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 40 indirim yaptığını kaydeden Çalık, "Bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık depreme dayanıklı, konforlu konutlarda yaşıyor olacaklar." diye konuştu.

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalık: 'Malatya'da 6 bin 81 deprem konutu inşa ediliyor' - Son Dakika


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