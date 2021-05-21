AK Parti'li Çalık'tan Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Çalık'tan Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması

21.05.2021 09:18
AK Parti'li Çalık'tan Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da yapımı süren deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da yapımı süren deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Milletvekili Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Malatya'da depremzedeler için inşa edilen konutlar ve belediyelerin talepleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakanlık binasında gerçekleşen ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çalık, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da hem merkezde, hem de kırsalda vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak adına konutların yapımının sürdüğünü kaydetti.

Çalık, TOKİ tarafından kent genelinde 5 bin 649 konutun ihalesinin yapıldığını ve geçen yıl konutların bir kısmının hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini belirterek, "Haziran ayının ilk haftasında Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisinde yapımı tamamlanan birinci etaptaki 678 konutlar hak sahiplerine teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Çalık, Gelinciktepe bölgesinde üçüncü etaptaki 296 konut inşaatının da tamamlandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Gelinciktepe bölgesi ikinci etaptaki 553 konut, Battalgazi Eski Malatya Mahallesi'ndeki 472 konut ile Pütürge Tepehan Mahallesi'ndeki 98 konut inşaatları önümüzdeki ay sonunda tamamlanacak. Pütürge ilçesinde 208 konut ile Kale ilçesinde 309 konutun hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilmişti. Doğanyol Gökçe Mahallesi'nde 124 konut ve 76 ticarethane temmuzda, Doğanyol ilçe merkezimizde 353 konut ve 56 ticarethane aralık ayında tamamlanacak. Yatay mimari anlayışıyla tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek."

Kırsalda ve ilçelerde inşaatların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Çalık, "Bir taraftan da kırsal mahallelerimizde yapılması planlanan bin 555 köy konutundan 140'ı tamamlandı, 794'ünün ise yapımı hızla devam ediyor. Bu konutların yanında ahır da var. Diğer taraftan Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 499 konutun ihalesi tamamlandı, yüklenici firma kazı çalışmalarına başladı. Yeşilyurt Kaynarca Mahallesi'nde 126 konutun ihalesi yapıldı. Malatyamızda yapımı süren deprem konutlarının ihale bedeli yaklaşık 2 milyar lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.

Çalık, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşümle depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi amacıyla 679 konut ve 18 dükkanın ihalesinin 2 Temmuz'da TOKİ Başkanlığınca yapılacağını kaydetti.

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalık'tan Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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